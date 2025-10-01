Polonia decollano due caccia F-16 | nuovo allarme nei cieli europei
Un nuovo allarme-droni nei cieli europei: sei F-16 si sono alzati dalla Polonia per intercettare due droni Shahed che si stanno potenzialmente dirigendo verso lo spazio aereo del Paese dell'Europa orientale. Lo riferisce il Kyiv Post su X. L'allerta arriva nelle stesse ore in cui a Copenaghen durante un Consiglio europeo informale i leader europei stanno affrontando proprio il tema della difesa comune di quello che la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen ha definito un " muro di droni " contro Mosca. I rappresentanti dei paesi membri dell'Unione "sono d'accordo sul fatto che ci sono minacce ovunque, ma la più grave è sul fianco orientale - fanno sapere fonti Ue qualificate, a margine del vertice di Copenaghen -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
