Gravi problemi per la polizia che è sotto scacco: i video “Ora basta”. Cosa sta succedendo e dove. In uno dei Paesi della Comunità europea, le forze dell’ordine stanno vivendo una situazione emergenziale senza precedenti. I gravi problemi politici che si stanno manifestando hanno portato l’intera popolazione a un livello di esasperazione crescente, con richieste sempre più particolari rivolte alla polizia. – notizie.com In un clima di sospetto e di allerta diffusa, i centralini vengono tempestati di segnalazioni, spesso accompagnate da filmati amatoriali e clip sui social che alimentano un circuito di panico difficile da gestire. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Polizia sotto scacco, impazzano i video: “Ora basta”