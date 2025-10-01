Polizia Locale | nuove dotazioni e kit per smascherare i documenti falsi

Smascherare documenti contraffatti d’ora in poi sarà più semplice per gli agenti del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense. E non solo. Il Corpo di Polizia Locale ha infatti partecipato ad un bando regionale con un progetto che è stato premiato da un contributo di 42.750 euro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: polizia - locale

Fiumicino, stretta della Polizia locale: oltre 160 multe e 20 veicoli rimossi nel weekend

Polizia locale e parità di genere, agente si laurea con una tesi sulle donne nel Reparto

Follia negli uffici della polizia locale, pugni e spintoni tra due vigili

La Polizia Locale di #Afragola ha sequestrato un’officina meccanica abusiva nel centro cittadino. L’attività, priva di agibilità e autorizzazioni ambientali, ospitava motocicli e ciclomotori in riparazione, fusti per oli esausti e ricambi di dubbia provenienza. Il titolar - facebook.com Vai su Facebook

L'immigrato violento che ci ha aggrediti ha una serie di precedenti penali e il divieto di accesso al centro storico, ma nonostante questo circolava tranquillamente per i vicoli di #Genova! In seguito all'aggressione ai nostri danni la Polizia è intervenuta. #Fuorida - X Vai su X

Polizia locale della Pedemontana: nuove dotazioni e kit per smascherare i documenti falsi - L’ente ha ottenuto un contributo regionale da 43mila euro, anche per l’acquisto di un veicolo con cellula di sicurezza e una sala protetta per riprese audio e video ... Riporta gazzettadiparma.it

Tre nuove moto elettriche in dotazione alla polizia locale di Torino - Per la prima volta le motociclette elettriche entrano nel parco mezzi della polizia locale: si tratta di tre nuovi mezzi che sono stati consegnati oggi pomeriggio, una nuova dotazione sperimentale nel ... Come scrive ansa.it