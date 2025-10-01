Polizia locale in agitazione Ma l’assessore tira dritto
Sicurezza, turni complicati, mancanza di personale e formazione. L’allarme lanciato dalle organizzazioni sindacali della polizia locale di Ancona non preoccupa più di tanto l’assessore con le deleghe specifiche: "Quella dei sindacati è stata una rivendicazione vera e propria visto che l’incontro precedente alla comunicazione ai giornali era andato bene e quindi siamo stati colti di sorpresa – ha detto Giovanni Zinni replicando all’interrogazione di Mirella Giangiacomi, Partito Democratico – Se ci sono delle lacune vedremo di colmarle, come ad esempio la presenza nei turni serali di un ufficiale, che in genere spesso non è previsto nelle altre forze di polizia, mentre sull’indennità richiesta dal personale credo non ci siano troppi margini di manovra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
