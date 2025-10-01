Quasi 2mila i servizi effettuati dalla polizia locale, a volte con la collaborazione delle altre forze dell’ordine, nelle zone più ‘calde’ della città. È il macronumero che il sindaco Matteo Mesini ha opposto, in tema sicurezza, alle interrogazioni propostegli in consiglio comunale da Fratelli d’Italia e Lista Macchioni. "Dati – ha detto il primo cittadino – che non devono essere letti solo come numeri, ma come il segno concreto di una presenza e di un impegno quotidiano. Possiamo fare di più? Io credo di sì, e ad ottobre convocheremo in Comune i cittadini e i comitati informali che ci hanno scritto in questi mesi: vogliamo ascoltare tutti per capire insieme cosa ha funzionato e cosa va migliorato perché lavorare sulla sicurezza significa permettere a tutti di vivere la città con serenità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale, 960 interventi in zona stazioni