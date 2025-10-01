Polizia in azione | cocaina sequestrata e 2 spacciatori arrestati
Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Caserta in distinte operazioni antidroga svolte nei giorni scorsi, che hanno portato al sequestro di dosi di cocaina pronte per lo spaccio e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita.Primo arresto a CenturanoIl primo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: polizia - azione
Botte all'ex compagna, alcol a minori e un caso di evasione: polizia in azione ad Avellino
Polizia e guardia costiera in azione a San Giovanni Li Cuti e Aci Trezza per verifiche amministrative nei porti
Ladri in azione a bordo di un treno, rubano uno zaino con gioielli e orologi di lusso: fermati dalla polizia
#MonacoDiBaviera #Bild Polizia in azione. Ci sarebbero state diverse esplosioni e sarebbero esplosi stati stati esplosi colpi d'arma da fuoco. I giornalisti della testata parlano di una vittima e di un ferito. Non sono chiare le circostanze dell'accaduto. - X Vai su X
#castellammaredistabia Carabinieri e Polizia Municipale in azione: 200 persone identificate e decine di veicoli controllati - facebook.com Vai su Facebook
Trapani. La polizia sequestra cinque chili di cocaina, in manette tre persone - Oltre 5 chili di droga e tre arresti durante l'operazione di polizia. Riporta trapanioggi.it
Oltre 5 chili di cocaina: due “insospettabili” in manette, terzo arresto nella stessa operazione - Operazione della Squadra Mobile: sequestri, controlli e domiciliari con braccialetto. Secondo marsalalive.it