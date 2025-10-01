Polizia in azione | cocaina sequestrata e 2 spacciatori arrestati

Casertanews.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Caserta in distinte operazioni antidroga svolte nei giorni scorsi, che hanno portato al sequestro di dosi di cocaina pronte per lo spaccio e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita.Primo arresto a CenturanoIl primo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: polizia - azione

Botte all'ex compagna, alcol a minori e un caso di evasione: polizia in azione ad Avellino

Polizia e guardia costiera in azione a San Giovanni Li Cuti e Aci Trezza per verifiche amministrative nei porti

Ladri in azione a bordo di un treno, rubano uno zaino con gioielli e orologi di lusso: fermati dalla polizia

polizia azione cocaina sequestrataTrapani. La polizia sequestra cinque chili di cocaina, in manette tre persone - Oltre 5 chili di droga e tre arresti durante l'operazione di polizia. Riporta trapanioggi.it

polizia azione cocaina sequestrataOltre 5 chili di cocaina: due “insospettabili” in manette, terzo arresto nella stessa operazione - Operazione della Squadra Mobile: sequestri, controlli e domiciliari con braccialetto. Secondo marsalalive.it

Cerca Video su questo argomento: Polizia Azione Cocaina Sequestrata