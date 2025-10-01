Policlinico stabilizzati 39 operatori sociosanitari | Così continuiamo a stabilizzare il personale precario

Dal prossimo 1° novembre entreranno in servizio a tempo indeterminato 39 operatori socio sanitari in possesso dei requisiti previsti dalla legge 2342021 e dei criteri di priorità previsti dalla circolare dell’assessorato regionale della salute del 2023.“L’azienda ospedaliera universitaria - si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: policlinico - stabilizzati

Giornata del cuore, a Palermo in centinaia per lo screening organizzato da Policlinico Giaccone e Asp di Palermo - “La buona affluenza all’evento dimostra che c’è interesse e volontà di apprendere di più riguardo alla salute e ai comportamenti da adottare pe - facebook.com Vai su Facebook

Stabilizzati al Policlinico di Bari 41 operatori sanitari precari - Grazie ad una Delibera emanata nei giorni scorsi sono stati assunti 6 medici (specializzati in Cardiochirurgia pediatrica, Neonatologia, Ginecologia, Chirurgia vascolare e Medicina nucleare), 28 ... Come scrive quotidianosanita.it

Policlinico Palermo stabilizza 34 operatori sociosanitari - Saranno assunti a tempo pieno e indeterminato 34 Oss che hanno superato la selezione per titoli e ... Scrive ansa.it