Polemiche sul Villaggio dell' Esercito al Politeama ma Lagalla conferma l' evento | Aderisce ai valori della pace

Palermotoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Roberto Lagalla interviene dopo le polemiche sul Villaggio dell'Esercito al Politeama, evento promozionale che prenderà il via domani e si concluderà domenica. Di fronte al “no” dei sacerdoti, con l'appello di fra' Mauro Billetta al primo cittadino per sospendere l'iniziativa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

