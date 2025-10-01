Polemiche sul Villaggio dell' Esercito al Politeama ma Lagalla conferma l' evento | Aderisce ai valori della pace
Il sindaco Roberto Lagalla interviene dopo le polemiche sul Villaggio dell'Esercito al Politeama, evento promozionale che prenderà il via domani e si concluderà domenica. Di fronte al "no" dei sacerdoti, con l'appello di fra' Mauro Billetta al primo cittadino per sospendere l'iniziativa.
Polemiche sul villaggio dell'esercito a Palermo, "Con il clima di guerra nel mondo di doveva evitare" - E' polemica sul villaggio dell'esercito in piazza Politeama con tanto di elicottero da guerra che questa mattina ha atterrato in piazza Castelnuovo.