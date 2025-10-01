Poesia del Tour nella Borgogna del 1975
Negri Questa storia va dall’Adda alla Loira. L’Adda diventa adulta dopo Cassano, a poche leghe dal mio uscio. La Loira non so dove propriamente diventi signora, ma sia lei sia l’Adda sono fiumi donna. L’ho presa larga, ma ecco la chiusa. Qui troviamo il Polacco. Che ha una figlia. La figlia del Polacco ha una bella schiena. Il Polacco non è polacco, né è mai stato in Polonia. Ma a Le Fourneau, Borgogna, 1975 e dintorni, lo chiamano tutti così: le Polonais. È biondo, rubizzo di pastis. Anche la figlia del Polacco è bionda. E ha una bella schiena. Solo di questo siamo certi: perché lei si mostra solo di spalle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: poesia - tour
Indurain: "Pogacar vincerà anche più di 5 Tour, ma il nostro ciclismo era poesia"
Firenze, torna il tour dedicato a Dino Campana tra poesia, musica e teatro
Anche il tour #Acustica della nostra Chiara Civello ha chiuso la sua stagione estiva, ieri sera, nella bella #Cagliari, ospiti degli amici del festival Forma e Poesia nel Jazz Non potremmo essere più felici di come è stato accolto questo progetto, intimo e coragg - facebook.com Vai su Facebook
Poesia del Tour nella Borgogna del 1975 - La Loira non so dove propriamente diventi signora, ma sia lei sia l’Adda sono fiumi donna. Si legge su ilgiorno.it