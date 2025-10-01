Negri Questa storia va dall’Adda alla Loira. L’Adda diventa adulta dopo Cassano, a poche leghe dal mio uscio. La Loira non so dove propriamente diventi signora, ma sia lei sia l’Adda sono fiumi donna. L’ho presa larga, ma ecco la chiusa. Qui troviamo il Polacco. Che ha una figlia. La figlia del Polacco ha una bella schiena. Il Polacco non è polacco, né è mai stato in Polonia. Ma a Le Fourneau, Borgogna, 1975 e dintorni, lo chiamano tutti così: le Polonais. È biondo, rubizzo di pastis. Anche la figlia del Polacco è bionda. E ha una bella schiena. Solo di questo siamo certi: perché lei si mostra solo di spalle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Poesia del Tour nella Borgogna del 1975