Pochi immobili in locazione e accesso al reddito ridotto

Ilgiorno.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dati degli sfratti in continuità con gli ultimi anni, con picchi per le esecuzioni che si spiegano, in molti casi, con un ampio arretrato. "Il grande problema è che non ci sono immobili in locazione a sufficienza rispetto alla domanda", sottolinea Simone Cardin (nella foto) di Sunia Brescia. Incide l’aumento dei flussi turistici, che porta molti proprietari a optare per contratti d’affitto brevi: un trend che, ad esempio, nel Bresciano è cresciuto in occasione dell’anno di Capitale della Cultura, e che è evidente anche a Bergamo. Altro fattore importante è quello dei costi: i dati dell’indagine curata dall’Ufficio Studi del Sunia nazionale utilizzando i dati dell’Omi sul mercato immobiliare nei comuni capoluogo di provincia, nel periodo compreso tra il 2018 e il 2024, confermano mediamente un aumento dei canoni di locazione e, in alcune realtà, una riduzione dei contratti a canone concordato a favore dei contratti transitori e dei contratti ordinari a lungo periodo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

pochi immobili in locazione e accesso al reddito ridotto

© Ilgiorno.it - Pochi immobili in locazione e accesso al reddito ridotto

In questa notizia si parla di: pochi - immobili

Il fronte delle agenzie. Pochi immobili disponibili. Si pensa di più a vendere

pochi immobili locazione accessoPochi immobili in locazione e accesso al reddito ridotto - Dati degli sfratti in continuità con gli ultimi anni, con picchi per le esecuzioni che si spiegano, in molti casi, con un ampio arretrato. Secondo ilgiorno.it

Contratti di locazione e affitto di immobili: aggiornato il modello RLI - L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - Lo riporta ipsoa.it

Cerca Video su questo argomento: Pochi Immobili Locazione Accesso