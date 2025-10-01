Pnrr un' occasione colta a pieno

Si chiude settembre e a poco più di due settimane dall’inizio delle lezioni, l’I.C. Vasari stila un bilancio positivo delle risorse e dei progetti derivanti dal Piano di ripresa e resilienza, missione 4- Istruzione e Ricerca che hanno animato gli spazi scolastici anche in estate. Al PNRR, si è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it