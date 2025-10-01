Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Sul Pnrr Azione ha un approccio costruttivo e aperto al dialogo con il governo, ma vogliamo che i soldi siano spesi bene e in tempi certi. Siamo di fronte alla più grande occasione di modernizzazione della storia recente e per questo chiediamo concretezza e responsabilità". Così Daniela Ruffino, deputata di Azione, nella sua dichiarazione in aula alla Camera in seguito alle Comunicazioni del ministro Tommaso Foti sul Pnrr. "Concediamo un'apertura di credito al governo per riportare in carreggiata alcuni interventi che altrimenti sarebbero incompiuti. Pensiamo alle aree interne, cartina di tornasole del Piano - prosegue - su cui era prevista una somma consistente che è stata ridotta e non compensata con la legge sulla montagna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pnrr: Ruffino (Az), 'occasione storica, ma non diventi incompiuta'