Pnrr | Ruffino Az ' occasione storica ma non diventi incompiuta'
Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Sul Pnrr Azione ha un approccio costruttivo e aperto al dialogo con il governo, ma vogliamo che i soldi siano spesi bene e in tempi certi. Siamo di fronte alla più grande occasione di modernizzazione della storia recente e per questo chiediamo concretezza e responsabilità". Così Daniela Ruffino, deputata di Azione, nella sua dichiarazione in aula alla Camera in seguito alle Comunicazioni del ministro Tommaso Foti sul Pnrr. "Concediamo un'apertura di credito al governo per riportare in carreggiata alcuni interventi che altrimenti sarebbero incompiuti. Pensiamo alle aree interne, cartina di tornasole del Piano - prosegue - su cui era prevista una somma consistente che è stata ridotta e non compensata con la legge sulla montagna. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: pnrr - ruffino
In Aula le dichiarazioni di voto sulle Comunicazioni del Ministro @TommasoFoti - @DipPoliticheUE in ordine alla revisione degli investimenti e delle riforme inclusi nel #PNRR. Gli iscritti. Segui la diretta: https://bit.ly/Aula011025 #OpenCamera - X Vai su X
Alla Camera ieri sabbiamo votato contro il decreto “salva-obiettivi giustizia” del Governo. Un provvedimento presentato come necessario per rispettare i target del PNRR, ma che in realtà contiene solo misure emergenziali e frammentarie: utilizzo straordinario - facebook.com Vai su Facebook
Pnrr: Ruffino (Az), 'occasione storica, ma non diventi incompiuta' - "Sul Pnrr Azione ha un approccio costruttivo e aperto al dialogo con il governo, ma vogliamo che i soldi siano spesi bene e in tempi certi. Riporta iltempo.it
Pnrr. A che punto siamo? Ritardi strutturali, carenze di personale e governance frammentate mettono il piano a rischio. Ecco la relazione - Tuttavia, permangono ritardi significativi nella messa in funzione delle strutture già ultimate, dovuti principalmente alla carenza di ... Come scrive quotidianosanita.it