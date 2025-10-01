Pnrr | P De Luca ' governo incapace e in ritardo futuro Italia a rischio'
Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Il Pnrr rischia di diventare il 'Piano nazionale dei ritardi e dei rimpianti'. A meno di un anno dalla scadenza, mancano all'appello 110 miliardi di euro da spendere e 280 obiettivi da raggiungere: un fallimento annunciato, certificato dalla nuova richiesta di revisione. Il Ministro è venuto qui in Parlamento con un documento vuoto, 11 pagine in cui non dice nulla sul contenuto reale di questa ennesima modifica, solo indicazioni generiche. Una specie di Manuale delle Giovani Marmotte, che offende il ruolo delle Camere e ignora il confronto istituzionale. Nessuna chiarezza su progetti cancellati, fondi persi, ritardi gravi dei ministeri competenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: pnrr - luca
Pd, P. De Luca: Sul Pnrr basta perdere tempo, governo a un passo dal fallimento
Mauro Gattinoni - Sindaco di Lecco. . "Un lavoro straordinario di riqualificazione urbana, un'Amministrazione che sta investendo decine di milioni di euro di fondi europei e PNRR". Grazie al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per la sua ta - facebook.com Vai su Facebook
Pnrr: P. De Luca, 'governo incapace e in ritardo, futuro Italia a rischio' - A meno di un anno dalla scadenza, mancano all'appello 110 miliardi di euro da spendere e 280 ... Si legge su iltempo.it
Formazione. De Luca (M5S): “Norma salva fondi approvata in zona Cesarini testimonia approssimazione governo Schifani” - “Con la richiesta di approvazione in zona Cesarini della norma salva fondi PNRR sulla formazione professionale, l’assessore Turano e tutto il governo Schifani hanno dimostrato ancora una volta la loro ... Lo riporta ilfattonisseno.it