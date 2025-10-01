Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Il Pnrr rischia di diventare il 'Piano nazionale dei ritardi e dei rimpianti'. A meno di un anno dalla scadenza, mancano all'appello 110 miliardi di euro da spendere e 280 obiettivi da raggiungere: un fallimento annunciato, certificato dalla nuova richiesta di revisione. Il Ministro è venuto qui in Parlamento con un documento vuoto, 11 pagine in cui non dice nulla sul contenuto reale di questa ennesima modifica, solo indicazioni generiche. Una specie di Manuale delle Giovani Marmotte, che offende il ruolo delle Camere e ignora il confronto istituzionale. Nessuna chiarezza su progetti cancellati, fondi persi, ritardi gravi dei ministeri competenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pnrr: P. De Luca, 'governo incapace e in ritardo, futuro Italia a rischio'