pnrr maxi intervento da 30 milioni per rigenerare ponticelli

Il progetto, guidato da Piloda Group, punta a trasformare sei palazzi e 312 alloggi a Ponticelli in un modello di vivibilità, efficienza energetica e sicurezza sismica. Previsti spazi verdi, aree comuni e impianti sostenibili. Ammonta a 30 milioni di euro l’intervento di rigenerazione urbana in corso a Ponticelli, nell’area orientale di Napoli, finanziato nell’ambito del . 🔗 Leggi su 2anews.it

