Pnrr | Iaria M5s ' governo ha fallito su piano digitale tra tagli e continue revisioni'
Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Senza Pnrr non ci sarebbe nemmeno la misera crescita del Pil dello zero virgola. Il Governo fa solo revisioni, come quella del piano ‘Italia 1 Giga', dimostratosi fallimentare, con gestione opaca del lavoro svolto dal principale operatore Open Fiber. Si parla di rendicontazioni e revisioni, ma qualcuno ha verificato i dati di copertura dell'accesso dei territori italiani alla fibra? Abbiamo un taglio delle connessioni da 700mila civici e si parla di ricorrere all'alternativa delle connessioni satellitari. Ma chi è che le può fornire? Starlink del vostro amico Musk. Se noi perdiamo il piano ‘Italia 1 Giga' perdiamo il futuro del Paese”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: pnrr - iaria
Domani, martedì 16 settembre, sciopero nazionale indetto dalla Fp Cgil delle lavoratrici e dei lavoratori precari/e della giustizia, assunti/e con i fondi del PNRR: sono 12mila in tutta Italia e circa 800 a Torino che a giugno 2026, se non saranno stabilizzati/e, p - facebook.com Vai su Facebook
Pnrr: Iaria (M5s), 'governo ha fallito su piano digitale tra tagli e continue revisioni' - Il Governo fa solo revisioni, come quella del piano ‘Italia 1 Giga', dimostratosi fallimen ... Secondo iltempo.it
Pnrr: Damante (M5s), 'ancora spostamento fondi, piano Meloni fallito' - "Abbiamo ascoltato dal ministro Foti una relazione sul monitoraggio del Pnrr, non un discorso sulla revisione tecnica del Piano. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it