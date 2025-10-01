Pnrr | Ghirra Avs ' gestione fallimentare massacrate transizione green e sanità'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Escludere categoricamente il dirottamento dei fondi per le politiche di Coesione verso la spesa per la difesa, l'industria bellica e la mobilità militare; incentivare l'installazione di pannelli fotovoltaici, visti i ritardi che l'Italia sta registrando; eliminazione i Sussidi ambientali dannosi; piena funzionalità delle nuove strutture della sanità territoriale; piena tutela dell'occupazione nell'ambito della riforma del trasporto ferroviario. Sono le nostre principali priorità sul Pnrr, gestito da questo Governo in modo fallimentare: tutte le ambizioni sono state ridimensionate in maniera significativa, massacrati gli impegni su transizione green e sanità pubblica, per Meloni l'obiettivo ormai è solo evitare il disimpegno delle risorse". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pnrr: Ghirra (Avs), 'gestione fallimentare, massacrate transizione green e sanità'

In questa notizia si parla di: pnrr - ghirra

