Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "L'onorevole Iaria può stare tranquillo perché il ministro Foti è stato chiaro: tutti i dati relativi al Piano 1 Giga sono stati verificati ed entro due anni gli obiettivi del progetto saranno raggiunti. Forse a Iaria non è chiaro che lo strumento finanziario realizzato, seppur di entità modesta, è stato creato proprio per raggiungere l'obiettivo previsto, di certo non per ridimensionarlo". Così il deputato di Fratelli d'Italia Grazia Di Maggio. "Le opposizioni farebbero bene a prendere atto che questa revisione permetterà all'Italia di presentarsi in Europa e dimostrare che il Pnrr è stato realizzato in tutti i suoi obiettivi di qualità, di performance, di riforme. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pnrr: Di Maggio (FdI), 'obiettivi per piano 1 Giga pronti entro due anni'