Pnrr | Di Maggio FdI ' obiettivi per piano 1 Giga pronti entro due anni'
Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "L'onorevole Iaria può stare tranquillo perché il ministro Foti è stato chiaro: tutti i dati relativi al Piano 1 Giga sono stati verificati ed entro due anni gli obiettivi del progetto saranno raggiunti. Forse a Iaria non è chiaro che lo strumento finanziario realizzato, seppur di entità modesta, è stato creato proprio per raggiungere l'obiettivo previsto, di certo non per ridimensionarlo". Così il deputato di Fratelli d'Italia Grazia Di Maggio. "Le opposizioni farebbero bene a prendere atto che questa revisione permetterà all'Italia di presentarsi in Europa e dimostrare che il Pnrr è stato realizzato in tutti i suoi obiettivi di qualità, di performance, di riforme. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: pnrr - maggio
Camera, avanza spesa del Pnrr, al 31 maggio è oltre il 40%
Camera, avanza spesa del Pnrr, al 31 maggio è oltre il 40%
Non perdere l’evento del 27 Maggio! “ : , ” ` . ?Biblioteca Comunale - - facebook.com Vai su Facebook
Pnrr: Battilocchio, 'obiettivi centrati grazie a grande gioco di squadra' - "Ad oggi l'Italia ha rendicontato con successo sette rate del Pnrr e centrato 334 obiettivi, pari al 54,4%, una media ampiamente superiore a quella dei paesi europei che si ... Segnala msn.com
Pnrr, Foti: "Entro novembre sarà liquidata l'ottava rata" - Con l'ottenimento della settima rata "gli obiettivi del Pnrr che abbiamo raggiunto sono 334, pari a 54% degli obiettivi determinati. tg24.sky.it scrive