Pnrr | Del Barba Iv ' Foti si nasconde dietro numeri non ci siamo'
Roma, 1 ott. - (Adnkronos) - "Sul Pnrr non ci siamo proprio: il ministro Foti sembra continuare a rifugiarsi dietro i numeri per non fare del tutto chiarezza sul reale stato di avanzamento dei progetti". Così Mauro Del Barba, deputato di Italia Viva, nel corso della dichiarazione di voto sulle risoluzioni relative alla revisione del Pnrr. "Il primo problema è l'aleatorietà dei dati. Il sistema non è ancora in grado di fornire numeri precisi e puntuali. Né è chiaro se il debito che stiamo contraendo sia buono o cattivo. Ci interessa anche capire come faremo a spendere i prossimi 100 miliardi. I progetti vanno avanti o no? Le revisioni non sono di per sé un problema ma mancano gli elementi per giudicarne la gestione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: pnrr - barba
"L'impatto del PNRR sul territorio emiliano" - evento organizzato dal Collegio Imprenditori Edili e da C.S. Emilia srl a cui è seguita la tradizionale Cena di Natale. Ringraziamo per la partecipazione il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli per Modena, il Vic - facebook.com Vai su Facebook
Coesione: Foti, programmazione 2021-2027 in ritardo in tutta Europa - 2027 registra ritardi non solo in Italia ma in tutta Europa', l'ha sottolinenato il ministro per gli ... Segnala ilsole24ore.com
Tabù sul Pnrr, vizi sul sud, europeismo possibile. Parla il ministro Foti - E’ la sua finestra sulle opportunità e la sua finestra sui peccati. Riporta ilfoglio.it