Roma, 1 ott. (Adnkronos) - Con 148 voti a favore e 88 contrari la Camera ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza sulle comunicazioni del ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, in riferimento alla revisione degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Bocciate quelle presentate da centrosinistra, Italia viva e Azione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Pnrr: Camera approva risoluzione maggioranza su comunicazioni Foti**

Pnrr. Arriva un nuovo direttore generale per il Ministero della Salute. Ad Agenas un ruolo più forte su sanità digitale e Fascicolo sanitario - provvedimento per accelerare la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dopo le modifiche approvate dall’Ue, si rafforzano il ruolo e le competenze di ... Riporta quotidianosanita.it