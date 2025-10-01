**Pnrr | Camera approva risoluzione maggioranza su comunicazioni Foti**

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - Con 148 voti a favore e 88 contrari la Camera ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza sulle comunicazioni del ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, in riferimento alla revisione degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Bocciate quelle presentate da centrosinistra, Italia viva e Azione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

