Pmi Renzi | Da governo chiacchiere attendono 25 mld per dazi e non possono aspettare 10 anni per nucleare
“ Il governo aveva detto che avrebbe messo 25 miliardi per rispondere ai dazi. Io penso che le piccole e medie imprese siano in attesa di questi 25 miliardi. Giorgetti ci faccia il piacere di capire dove li ha messi, perché la Meloni ha detto che ci sono 25 miliardi, io ho chiesto in aula ‘Giancarlo, dove li hai messi?’”. Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi, che è anche Senior Advisor del Tony Blair Institute, a margine, alla 21° edizione dell’annuale convention ‘Energies and Transition Confartigianato High School ‘, organizzata da Confartigianato in collaborazione con i suoi Consorzi energia: Caem, CEnPI, Multienergia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: renzi - governo
Renzi apre la Leopolda al governo con Piantedosi e Crosetto. Da Silvia Salis a Sala e Gualtieri: il ritorno (da protagonisti) dei sindaci
Governo, Renzi: "Vogliono difendere famiglia e poi aumentano iva pannolini"
Renzi attacca il Governo Meloni: “Promettono sostegno alle famiglie ma, aumentano l’Iva su pannolini e assorbenti”
Renzi, Calenda e il governo Meloni dicono sì al piano di Trump per Gaza. Azione: "Ora mozione unitaria". Italia Viva possibilista, Conte si sfila. Il Pd non si esprime - X Vai su X
#ottoemezzo "Nei 1000 giorni di governo ho ricevuto 1623 minacce di morte, pallottole e altro ancora: tutti i premier sono minacciati", così Matteo Renzi risponde a Giorgia Meloni sul clima d'odio - facebook.com Vai su Facebook
Pmi, Renzi: "Da governo chiacchiere, attendono 25 mld per dazi e non possono aspettare 10 anni per nucleare" - (LaPresse) “Il governo aveva detto che avrebbe messo 25 miliardi per rispondere ai dazi. Da stream24.ilsole24ore.com
Renzi, il governo prova a infilare il fisco nei conti correnti - "Giorgia Meloni fa la vittima ovunque: anche oggi ennesimo piagnisteo su quanto è cattiva la sinistra. Scrive ansa.it