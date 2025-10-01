“ Il governo aveva detto che avrebbe messo 25 miliardi per rispondere ai dazi. Io penso che le piccole e medie imprese siano in attesa di questi 25 miliardi. Giorgetti ci faccia il piacere di capire dove li ha messi, perché la Meloni ha detto che ci sono 25 miliardi, io ho chiesto in aula ‘Giancarlo, dove li hai messi?’”. Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi, che è anche Senior Advisor del Tony Blair Institute, a margine, alla 21° edizione dell’annuale convention ‘Energies and Transition Confartigianato High School ‘, organizzata da Confartigianato in collaborazione con i suoi Consorzi energia: Caem, CEnPI, Multienergia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pmi, Renzi: "Da governo chiacchiere, attendono 25 mld per dazi e non possono aspettare 10 anni per nucleare"