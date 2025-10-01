Play Dirty – Triplo Gioco | Shane Black rivela perché Robert Downey Jr ha abbandonato il film

In una recente intervista con ScreenRant, Shane Black ha rivelato perché Robert Downey Jr. ha dovuto abbandonare il suo nuovo film de sceneggiatore e regista, Play Dirty – Triplo Gioco. Black e Downey Jr., che avevano già collaborato in Kiss Kiss Bang Bang e Iron Man 3 e avrebbero dovuto lavorare di nuovo insieme in questo adattamento della serie di libri Parker di Donald E. Westlake, ma Downey Jr. è stato infine sostituito nel ruolo principale da Mark Wahlberg. Il film, che debutterà il 1° ottobre su Prime Video, vede Parker, interpretato da Wahlberg, e la sua abile banda coinvolti in un colpo che li mette contro la mafia di New York. 🔗 Leggi su Cinefilos.it