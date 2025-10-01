Play Dirty – Triplo Gioco | Shane Black rivela perché Robert Downey Jr ha abbandonato il film

In una recente intervista con ScreenRant, Shane Black ha rivelato perché Robert Downey Jr. ha dovuto abbandonare il suo nuovo film de sceneggiatore e regista, Play DirtyTriplo Gioco. Black e Downey Jr., che avevano già collaborato in Kiss Kiss Bang Bang e Iron Man 3 e avrebbero dovuto lavorare di nuovo insieme in questo adattamento della serie di libri Parker di Donald E. Westlake, ma Downey Jr. è stato infine sostituito nel ruolo principale da Mark Wahlberg. Il film, che debutterà il 1° ottobre su Prime Video, vede Parker, interpretato da Wahlberg, e la sua abile banda coinvolti in un colpo che li mette contro la mafia di New York. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Play Dirty – Triplo Gioco è il film del 2025 diretto da Shane Black con Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield, Rosa Salazar, Keegan-

Play Dirty: il trailer italiano ufficiale dell'action thriller che debutta su Prime Video - Da domani 1° ottobre in streaming sulla piattaforma di Amazon trovate Mark Whalberg e LaKeith Stanfield protagonisti del nuovo film scritto e diretto da Shane Black.

