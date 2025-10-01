pizzo mariangela preta nuova direttrice dei musei civici

Il Comune punta sulla valorizzazione del patrimonio culturale con una gestione integrata di quattro luoghi simbolo Il Comune di Pizzo ha ufficializzato la nomina della dott.ssa Mariangela Preta, archeologa di lunga esperienza, alla direzione dei Musei Civici. Una scelta che segna l’avvio di una nuova fase per il patrimonio culturale cittadino, con l’obiettivo di rafforzarne la tutela e promuoverne la fruizione turistica e identitaria. Il sistema museale comprenderà quattro luoghi di straordinaria rilevanza storica e artistica: il Castello Aragonese, la chiesa rupestre di Piedigrotta, il Palazzo della Cultura e la storica Tonnara. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

