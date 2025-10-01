Pizzo Mariangela Preta nuova direttrice dei Musei Civici
Il Comune punta sulla valorizzazione del patrimonio culturale con una gestione integrata di quattro luoghi simbolo Il Comune di Pizzo ha ufficializzato la nomina della dott.ssa Mariangela Preta, archeologa di lunga esperienza, alla direzione dei Musei Civici. Una scelta che segna l’avvio di una nuova fase per il patrimonio culturale cittadino, con l’obiettivo di rafforzarne la tutela e promuoverne la fruizione turistica e identitaria. Il sistema museale comprenderà quattro luoghi di straordinaria rilevanza storica e artistica: il Castello Aragonese, la chiesa rupestre di Piedigrotta, il Palazzo della Cultura e la storica Tonnara. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: pizzo - mariangela
Ed ecco Giulia e Francesco in Emiliano Bengasi! Non trovo le parole per descrivere la bellezza di Giulia! Una sposa dolce, raffinata, elegante, bellissima e tanto fashion! Indossa un abito a sirena con copri spalle in pizzo e maniche sontuose! Alla festa poi, Giu - facebook.com Vai su Facebook
L'eterno ritorno del pizzo nero: ecco la nuova vita del classico della seduzione - Una leggenda narra che un marinaio portò in dono alla sua amata un'alga da mari lontani. Lo riporta vanityfair.it