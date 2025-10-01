Pizzini e minacce | il regime di Magliocca Scagionati i dirigenti della Provincia

In Provincia comandava una sola persona: l’ex presidente Giorgio Magliocca. E lo faceva a suon di pizzini e minacce ai dirigenti per fare in modo che si piegassero alle sue volontà. Emerge dalla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura che ha scagionato i dipendenti dell’Ente di via. 🔗 Leggi su Casertanews.it

