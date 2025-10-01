Pizza Awards Italia 2025 trionfo casertano con ' Pepe in Grani'

Casertanews.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ‘Pepe in Grani’ di Franco Pepe a Caiazzo la miglior pizzeria d’Italia 2025. A decretarlo è stata la IV edizione dei Pizza Awards Italia, il prestigioso riconoscimento conosciuto come gli “Oscar della Pizza”, che si è svolta con grande partecipazione di pubblico nello scenografico Spazio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pizza - awards

A Roma la quarta edizione di Pizza Awards Italia 2025

Food, 29 settembre a Roma 4a edizione del Pizza Awards Italia

Roma celebra la pizza: il 29 settembre tornano i Pizza Awards Italia

pizza awards italia 2025Pizza Awards 2025, le migliori pizzerie di Milano e della Lombardia - De "gustibus non disputandum est" e dunque è difficile dare una risposta che metta d'accordo tutti. Segnala ilgiorno.it

Pizza Awards 2025: le migliori pizzerie d'Italia - Pepe in Grani di Caiazzo (Caserta) è la Miglior Pizzeria d’Italia , seconda classificata I Masanielli di Francesco Martucc i (Caserta) e al terzo posto Seu Illuminati (Roma) di Pier Daniele Seu. Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Pizza Awards Italia 2025