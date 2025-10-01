Più investigatori e pattuglie | la Compagnia carabinieri diventa reparto territoriale
Da oggi, mercoledì 1 ottobre, la Compagnia carabinieri di Sciacca viene elevata a reparto territoriale, una nuova articolazione dell’Arma che garantisce una struttura più solida e in linea con le esigenze di un territorio vasto e complesso.Il nuovo reparto, che copre circa 850 chilometri quadrati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: investigatori - pattuglie
Svolta su Garlasco, perquisizioni nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi - facebook.com Vai su Facebook