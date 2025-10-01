Più facile vincere la Champions della Serie A il ragionamento ha senso?
E se fosse più facile vincere la Champions League della Serie A? Il ragionamento ha senso? Ecco cosa è emerso in tal senso. Ci troviamo sicuramente di fronte a un racconto che merita di essere messo in evidenza, seguendo quanto emerso ieri in live. (ANSA) TvPlay.it Matteo Fantozzi a TvPlay si lancia in un ragionamento complesso: “ Si può dire che è più facile vincere la Champions della Serie A?”. Il giornalista poi si spiega specificando che non sempre la più forte vince un torneo come la Champions, anche se nel valore assoluto è ben più difficile della Serie A dove però è difficile ipotizzare la costanza per una squadra non di alto livello. 🔗 Leggi su Tvplay.it
