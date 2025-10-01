Pitone in fuga semina il panico ai giardinetti
"Cosa faccio col mio pitone oggi? Beh, lo porterò un po’ a spasso". Sembra che abbia detto proprio così il proprietario di un serpente, un pitone reale lungo da adulto circa un metro e mezzo e originario dell’Africa centrale, che ieri pomeriggio ha scatenato il panico nell’area bimbi dei giardinetti pubblici di via Guardini, al quartiere Sant’Albino. Non appena scattato l’allarme, visto che il suo proprietario lo aveva appena smarrito, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza e gli agenti della polizia provinciale, a cui è toccato soprattutto proteggere i bambini che giocavano nel parchetto, mentre mamme e nonni vivevano con apprensione e preoccupazione l’episodio del tutto inusuale appena capitato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: pitone - fuga
TROVATO PITONE REALE A SAN SEBASTIANO A PO (TO) in data 11/09/25. Soggetto NON al CANC, ma presso il nucleo CITES dei Carabinieri Forestali di Torino ai quali può rivolgersi la sua famiglia per riaverlo. [email protected] - facebook.com Vai su Facebook
Pitone in fuga semina il panico ai giardinetti - Poi il pitone è stato recuperato e affidato alla polizia provinciale ed è stato portato al rifugio Enpa di via Sant’Albino. Segnala ilgiorno.it