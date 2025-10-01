Pistoiese Campagna è mister promozione

"Sto cercando di migliorare anche sotto porta". Detto, fatto. A raccontarlo, dopo la rete all’esordio col Tuttocuoio, era stato Francesco Campagna, che poi è andato a segno altre due volte contro il Sangiuliano City, portando a tre il bottino di gol stagionali in appena sei partite. Numeri da attaccante per un giocatore che però è un centrocampista, seppur con propensione offensiva. Ed è proprio Campagna uno dei segreti dell’ottimo avvio di stagione della Pistoiese, seconda in classifica a un punto dalla capolista Lentigione. Fino al 2023 aveva segnato al massimo due reti a stagione. Poi ne ha segnati nove con la Sammaurese, sei col Forlì e ora sei già a tre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

