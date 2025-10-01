Piscina olimpionica di Iolo il Commissario a Roma per monitorare da vicino il progetto

Prato, 1 ottobre 2025 – Interlocuzioni ministeriali per monitorare ancor più da vicino il progetto dello Stadio dell’acqua di Iolo, finanziato con fondi PNRR, e arrivare il prima possibile alla posa della prima pietra. Sono quelle che ha avuto il Commissario straordinario Claudio Sammartino, che, dopo gli incontri in remoto delle scorse settimane tra i tecnici comunali e quelli del Dipartimento dello Sport, si è recato alla Presidenza del Consiglio per esaminare insieme al Capo Dipartimento dello Sport il progetto della piscina olimpionica che attualmente si trova in attesa di essere approvato nella sua fase esecutiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piscina olimpionica di Iolo, il Commissario a Roma per monitorare da vicino il progetto

In questa notizia si parla di: piscina - olimpionica

PISCINA OLIMPIONICA COMUNALE DI CROTONE 1 OTTOBRE 2025 SI RIPARTE…Al Coperto! Pronti anche in notturna… Pronti anche per chi di notte ha voglia di fare visite inaspettate! - facebook.com Vai su Facebook

Piscina olimpionica di Iolo, il Commissario a Roma per monitorare da vicino il progetto - Il Commissario Sammartino ha incontrato il Capo Dipartimento dello Sport. Scrive msn.com

La piscina dei veleni . Il Cnl di nuovo in guerra “Ricorso e commissario“ - Pietro Casali (presidente) avvia una nuova azione al Tar per il Palazzetto “Il Comune ha fatto passi avanti e indietro, e così il bando oggi è attivo. Riporta lanazione.it