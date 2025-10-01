pisa torna a fare lezione il prof aggredito da alcuni studenti pro pal

"È una giornata bella, torno a fare quello che mi piace di più, insegnare". Il professor Rino Casella torna all'università a Pisa dopo l'aggressione del 16 settembre scorso. Il docente di Diritto pubblico comparato era stato colpito con un pugno e contestato da alcuni studenti pro-Pal che avevano fatto irruzione nell'aula dove era in corso una lezione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

