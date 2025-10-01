Pisa torna a fare lezione il prof aggredito da alcuni studenti pro-Pal

Tgcom24.mediaset.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"È una giornata bella, torno a fare quello che mi piace di più, insegnare". Il professor Rino Casella torna all'università a Pisa dopo l'aggressione del 16 settembre scorso. Il docente di Diritto pubblico comparato era stato colpito con un pugno e contestato da alcuni studenti pro-Pal che avevano fatto irruzione nell'aula dove era in corso una lezione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

pisa torna a fare lezione il prof aggredito da alcuni studenti pro pal

© Tgcom24.mediaset.it - Pisa, torna a fare lezione il prof aggredito da"alcuni studenti pro-Pal

In questa notizia si parla di: pisa - torna

A Pisa torna la zona rossa. I residenti: “Bene ma non basta, serve una vera strategia”

La Fiorentina torna a Pisa: battaglie, dazi e detti al veleno. Riecco il derby degli eterni rivali

Lenergy Pisa bs, torna la Serie A

Torna in aula il prof finito in ospedale dopo l'irruzione pro Pal - PISA: Il docente universitario Rino Casella ha ripreso le proprie lezioni: "L'Università è un luogo di pace. Come scrive toscanamedianews.it

pisa torna fare lezionePisa, torna a fare lezione il prof. contestato da manifestanti pro Pal - La studentessa messinese Cristina Irrera riceve sui social 50mila insulti e minacce: la Polizia Postale indaga sulla campagna di odio online "Vogliono eliminare gli ebrei". Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pisa Torna Fare Lezione