Pisa partecipa al Censimento permanente della popolazione | 2.700 cittadini coinvolti

Dal 6 ottobre 2025 prende il via anche a Pisa la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, organizzato dall'Istat in collaborazione con il Comune. Quest'anno saranno complessivamente 2.694, tra famiglie e individui, i cittadini pisani interessati dalle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

