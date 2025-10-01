Pisa-Lucca tolti i bus Ma la linea ferroviaria è del tutto insufficiente
"La Regione ha soppresso la linea extraurbana basandosi su una presunta sovrapposizione con la ferrovia ma l’alternativa ferroviaria è palesemente inadeguata". Lo denuncia il consigliere comunale di San Giuliano Terme e candidato alle regionali per Fratelli d’Italia, Simone Fabbrini (foto), riferendosi alla linea extraurbana Pisa-Lucca via Ripafratta. "E la soluzione adottata da Autolinee Toscane, in virtù di quella delibera regionale – attacca – di fatto ha portato a spezzare la linea unica con due servizi urbani separati, un Lucca-CerasommaRipafratta e un Pisa-Ripafratta, causando così un altro inaccettabile disagio per i pendolari senza portare tra l’altro a un reale risparmio di costi complessivi ma solo a un peggioramento della qualità del servizio per le comunità del lungomonte pisano". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pisa - lucca
Presenza massica della Squadra Corse Città di Pisa al rally Coppa Città di Lucca
La Squadra Corse Città di Pisa coglie il successo di classe nel Rally Coppa Città di Lucca
Maltempo, Toscana: nuova allerta gialla a Firenze, Arezzo, Lucca, Siena, Pisa, Pistoia, Prato. Evitare sottopassi e guadi
* TR 18581 ( PISA CLE - LUCCA ) cancellato, viaggiatori con 18583 * TR 18628 ( LUCCA - PISA CLE) cancellato, viaggiatori con BUS #treni - X Vai su X
Al bando del Ministero hanno partecipato Livorno, Lucca, Pisa e Pistoia: l'Università di Siena no, nemmeno per il cofinanziamento per ristrutturazioni - facebook.com Vai su Facebook
"Pisa-Lucca, tolti i bus. Ma la linea ferroviaria è del tutto insufficiente" - "La Regione ha soppresso la linea extraurbana basandosi su una presunta sovrapposizione con la ferrovia ma l’alternativa ferroviaria è ... Come scrive lanazione.it
Pisa-litorale, bus low cost. Biglietto a soli 2 euro e corse ogni 15 minuti - Pisa, 10 luglio 2025 – Al mare in bus, grazie all’accordo tra Comune e Autolinee Toscane che permette di calmierare a due euro il costo del biglietto (della durata di 90 minuti) per i collegamenti tra ... Lo riporta lanazione.it