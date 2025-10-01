"La Regione ha soppresso la linea extraurbana basandosi su una presunta sovrapposizione con la ferrovia ma l’alternativa ferroviaria è palesemente inadeguata". Lo denuncia il consigliere comunale di San Giuliano Terme e candidato alle regionali per Fratelli d’Italia, Simone Fabbrini (foto), riferendosi alla linea extraurbana Pisa-Lucca via Ripafratta. "E la soluzione adottata da Autolinee Toscane, in virtù di quella delibera regionale – attacca – di fatto ha portato a spezzare la linea unica con due servizi urbani separati, un Lucca-CerasommaRipafratta e un Pisa-Ripafratta, causando così un altro inaccettabile disagio per i pendolari senza portare tra l’altro a un reale risparmio di costi complessivi ma solo a un peggioramento della qualità del servizio per le comunità del lungomonte pisano". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Pisa-Lucca, tolti i bus. Ma la linea ferroviaria è del tutto insufficiente"