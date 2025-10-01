Pisa-Lucca tolti i bus Ma la linea ferroviaria è del tutto insufficiente

Lanazione.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La Regione ha soppresso la linea extraurbana basandosi su una presunta sovrapposizione con la ferrovia ma l’alternativa ferroviaria è palesemente inadeguata". Lo denuncia il consigliere comunale di San Giuliano Terme e candidato alle regionali per Fratelli d’Italia, Simone Fabbrini (foto), riferendosi alla linea extraurbana Pisa-Lucca via Ripafratta. "E la soluzione adottata da Autolinee Toscane, in virtù di quella delibera regionale – attacca – di fatto ha portato a spezzare la linea unica con due servizi urbani separati, un Lucca-CerasommaRipafratta e un Pisa-Ripafratta, causando così un altro inaccettabile disagio per i pendolari senza portare tra l’altro a un reale risparmio di costi complessivi ma solo a un peggioramento della qualità del servizio per le comunità del lungomonte pisano". 🔗 Leggi su Lanazione.it

pisa lucca tolti i bus ma la linea ferroviaria 232 del tutto insufficiente

© Lanazione.it - "Pisa-Lucca, tolti i bus. Ma la linea ferroviaria è del tutto insufficiente"

In questa notizia si parla di: pisa - lucca

Presenza massica della Squadra Corse Città di Pisa al rally Coppa Città di Lucca

La Squadra Corse Città di Pisa coglie il successo di classe nel Rally Coppa Città di Lucca

Maltempo, Toscana: nuova allerta gialla a Firenze, Arezzo, Lucca, Siena, Pisa, Pistoia, Prato. Evitare sottopassi e guadi

pisa lucca tolti bus"Pisa-Lucca, tolti i bus. Ma la linea ferroviaria è del tutto insufficiente" - "La Regione ha soppresso la linea extraurbana basandosi su una presunta sovrapposizione con la ferrovia ma l’alternativa ferroviaria è ... Come scrive lanazione.it

Pisa-litorale, bus low cost. Biglietto a soli 2 euro e corse ogni 15 minuti - Pisa, 10 luglio 2025 – Al mare in bus, grazie all’accordo tra Comune e Autolinee Toscane che permette di calmierare a due euro il costo del biglietto (della durata di 90 minuti) per i collegamenti tra ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Pisa Lucca Tolti Bus