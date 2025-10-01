Pisa infortunio serie per Tomas Esteves Meno grave la lesione all’adduttore di Aebischer

PISA – Brutte notizie dall’infermeria del Pisa per mister Alberto Gilardino. Lo staff medico del Pisa Sporting Club ha infatti completato gli esami diagnostici per i calciatori Tomas Esteves e Michel Aebischer, infortunatisi rispettivamente nel corso di una seduta di allenamento, e nei primi minuti del secondo tempo della gara con la Fiorentina. Più grave la situazione per Tomas Esteves: i controlli hanno evidenziato una lesione di alto grado all’adduttore sinistro. Per Michel Aebischer, invece, si tratta di una l esione moderata all’adduttore destro. Entrambi hanno già avviato i programmi di recupero individuali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: pisa - infortunio

