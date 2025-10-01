Pirati dei Caraibi | il produttore conferma che Margot Robbie è ancora legata al nuovo film

Un sorprendente aggiornamento ha confermato che Margot Robbie è ancora legata al nuovo film Pirati dei Caraibi. Pirati dei Caraibi è da tempo un punto di riferimento culturale, con le sue avventure rocambolesche e le interpretazioni iconiche, in particolare quella del Capitano Jack Sparrow di Johnny Depp. Il coinvolgimento di Margot Robbie nel franchise è stato anticipato per la prima volta anni fa, con l’attrice legata a un nuovo progetto al femminile. Dal 2017, tutti i progetti di Pirati dei Caraibi sono stati rinviati a causa del futuro incerto della serie. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

