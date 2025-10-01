Pippo cammina di nuovo | ora aspetta una famiglia che lo accolga

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue il percorso di riabilitazione di Pippo, il cane randagio conosciuto da tutti in un quartiere avellinese. Dopo l’incidente che lo aveva costretto a fermarsi, l’animale è stato accolto in un centro specializzato a Livorno, dove riceve quotidianamente cure e attenzioni. I miglioramenti sono costanti: Pippo torna a camminare con più sicurezza, recupera energia e mostra un carattere sereno e affettuoso, abituato al contatto con le persone. I volontari che lo seguono parlano di una ripresa sorprendente, frutto sia del lavoro dei medici che della solidarietà di chi ha scelto di sostenerlo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

