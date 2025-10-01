Piombino | Liberty Magona la città in piazza a fianco dei lavoratori Il sindaco | Decisiva la vendita non c' è tempo da perdere

La speranza è la vendita. Una cessione ad un soggetto solido che possa essere in grado di offrire garanzie allo stabilimento e ai lavoratori della Liberty Magona di Piombino che nella giornata di martedì 30 settembre sono scesi in piazza per manifestare tutta la preoccupazione per il loro futuro. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Piombino | Crisi Liberty Magona, vertice al ministero con i sindacati: "I tempi per salvarla sono sempre più stretti"

Piombino | Crisi Liberty Magona, 500 famiglie senza stipendio: "Stop al pagamento di Tari e imposte comunali"

Piombino | Crisi Liberty Magona, vertice a Roma. L'azienda: "Stipendi entro il 25 settembre", i sindacati: "Chiarezza sulla vendita"

