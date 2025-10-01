Pioli | La Conference è un obiettivo della Viola Il Sigma Olomouc? Alziamo il nostro livello

L'allenatore alla vigilia del debutto in Europa: "Dobbiamo assumerci la responsabilità di quello che vogliamo fare. Sono sicuro che tirerò fuori i nostri valori". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pioli: "La Conference è un obiettivo della Viola. Il Sigma Olomouc? Alziamo il nostro livello"

Fiorentina, prove di 3-5-2 con Pioli al Viola Park. Il preliminare di Conference al Mapei Stadium

Polissya-Fiorentina, Pioli si gioca l'accesso alla Conference League: le quote

Flachi: «Fiorentina, che qualità. Pioli un valore aggiunto. La Conference League non va sottovalutata, ma è una manifestazione con un grande difetto»

Fiorentina, Pioli: “La Conference è un obiettivo. Non sono ancora riuscito ad alzare il livello” - Le parole di Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia dell'esordio in Conference League contro il Sigma Olomouc ... Riporta gianlucadimarzio.com

Calcio: Pioli, Conference è un'opportunità per tornare a vincere - "La Conference League è un obiettivo prefissato da subito, da affrontare al meglio, un'opportunità anche per tornare a vincere, sarebbe importante per l'ambiente, il morale, per tutti noi e i nostri t ... Come scrive msn.com