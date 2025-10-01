Piobbico Vado a fare una passeggiata ma non rientra più | Andrea Morandi di Morro d' Alba trovato morto nei boschi il 58enne disperso da ieri
PIOBBICO - «Vado a fare una passeggiata» ma non rientra più: trovato morto nei boschi il 58enne disperso da ieri. Il cadavere rinvenuto è quello di Andrea. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
