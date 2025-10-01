Piobbico Vado a fare una passeggiata ma non rientra più | Andrea Morandi di Morro d' Alba trovato morto nei boschi il 58enne disperso da ieri

Corriereadriatico.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PIOBBICO - «Vado a fare una passeggiata» ma non rientra più: trovato morto nei boschi il 58enne disperso da ieri. Il cadavere rinvenuto è quello di Andrea. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

piobbico vado a fare una passeggiata ma non rientra pi249 andrea morandi di morro d alba trovato morto nei boschi il 58enne disperso da ieri

© Corriereadriatico.it - Piobbico, «Vado a fare una passeggiata» ma non rientra più: Andrea Morandi di Morro d'Alba trovato morto nei boschi il 58enne disperso da ieri

In questa notizia si parla di: piobbico - vado

piobbico vado fare passeggiataPiobbico, «Vado a fare una passeggiata» ma non rientra più: notte di ricerche per il 58enne disperso nei boschi - «Vado a fare una passeggiata» ma non rientra più: notte di ricerche per il 58enne disperso nei boschi. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Piobbico Vado Fare Passeggiata