Pio Esposito Inter il talento può essere ancora titolare | la sensazione per la Cremonese

Il momento dell' Inter è sicuramente positivo, con la squadra che continua a raccogliere vittorie importanti. Tuttavia, l'infortunio di Marcus Thuram ha gettato un'ombra sulla prestazione, lasciando la squadra senza uno dei suoi protagonisti in attacco. Con gli esami che chiariranno nei prossimi giorni l'entità del danno subito dal francese, la domanda che sorge immediata è: chi sostituirà Thuram nella prossima gara contro la Cremonese, in programma sabato? La risposta sembra essere chiara: Pio Esposito.

Calciomercato Inter LIVE: fuori Esposito e dentro Lookman? Tutti gli aggiornamenti sull’attacco nerazzurro e su Calhanoglu

Monza-Inter 2-2, 5-7 d.c.r.: nerazzurri beffati da Azzi nel finale. Prodezza di Pio Esposito

Monza-Inter pagelle: Pio Esposito incanta, male Luis Henrique

Inter, Pio Esposito sogna la Champions: Chivu valuta il giovane talento accanto a Lautaro - Il tecnico potrebbe concedere una chance dal primo minuto al classe 2005, cresciuto nel vivaio dell’Inter, nella sfida europea In vista della delicata sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, ... Lo riporta calcionews24.com

Inter, Marotta ha detto no a 15 offerte per Pio Esposito: svelato il retroscena di mercato - I dirigenti nerazzurri non hanno mai avuto dubbi sull'attaccante italiano; quest'estate recapitati diversi no ad offerte da tutta Europa ... Da spaziointer.it