Pietrelcina Scocca | Revisione PUC certifica mancata espansione Oggi manca confronto con i cittadini
Tempo di lettura: 2 minuti “Il Piano Urbanistico approvato nel 2016 dalla Giunta Masone, con Mazzone vicesindaco, presentava già allora numerosi problemi. Lo denunciammo con chiarezza e già all’epoca votammo contro. Oggi, a distanza di anni, doverlo correggere ci dà – purtroppo – ragione.” Così il capogruppo di Minoranza, Alessio Ermenegildo Scocca, che in una nota alla stampa commenta l’adozione della revisione del Piano Urbanistico Comunale da parte della Giunta Mazzone. “Sintomatico che molti amministratori che difesero il nuovo PUC nel 2016, sono oggi protagonisti della sua revisione alla chetichella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: pietrelcina - scocca
Pietrelcina, Scocca attacca: “Il Comune sembra un’agenzia immobiliare: ora si vende anche l’ex ‘Zi Cosimos’”
Pietrelcina, Scocca dà battaglia in Consiglio: “Un altro milione di buco che pagano i cittadini”
Pietrelcina, interviene Scocca: “Su caro acqua serve chiarezza dalla nostra Amministrazione”
Revisione PUC a Pietrelcina, il vice sindaco Cardone invita la minoranza a proporre osservazioni - “E’ stato pubblicato in data odierna sul sito del comune di Pietrelcina l’avviso di deposito della revisione del piano urbanistico comunale. Come scrive ntr24.tv
Pietrelcina, Scocca attacca: “Giunta cambia il Piano Urbanistico, riscritto a porte chiuse” - “La Giunta Mazzone ha approvato alla chetichella modifiche rilevanti al Piano Urbanistico Comunale senza adeguata informazione ai cittadini e senza un passaggio di confronto preventivo in Consiglio co ... Si legge su ntr24.tv