Piccola Farmacia Letteraria che brutta sorpresa | Rubati tutti i libri del libero scambio

Firenze, 1 ottobre 2025 – Sgomento e incredulità in piazza Brunelleschi: la notte scorsa, qualcuno ha rubato tutti i libri messi a disposizione per il libero scambio dalla Piccola Farmacia Letteraria. A darne notizia è la titolare, Elena Molini, attraverso i social: “Eh già. Ieri, durante l’orario di chiusura, qualcuno ha visto bene di portarsi via tutti i libri che avevamo dedicato al libero scambio, lasciandoci le cassettine completamente vuote”. Il gesto, che rischia di scoraggiare chi aveva deciso di contribuire alla piccola oasi culturale nel cuore di Firenze, non ha però piegato lo spirito della libreria: “Se passate da piazza Brunelleschi, lasciateci un librino – scrive Elena Molini – noi stiamo già recuperando libri tra le amiche per rifornire, perché come dice la canzone di Venditti: ‘In questo mondo di ladri, c’è ancora un gruppo di amici che non si arrendono mai’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

