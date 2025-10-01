Picchiata drogata e costretta ad accettare un matrimonio combinato | arrestati i genitori
L'arresto è stato effettuato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale su disposizione del gip Raffaele Deflorio, che ha emesso nei loro confronti un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: picchiata - drogata
La ragazza sequestrata dai genitori, picchiata, drogata e costretta a sposarsi con un uomo più anziano
A #Rimini due genitori hanno costretto la figlia, poco più che 18enne, ad accettare un matrimonio combinato in #Bangladesh. L'hanno segregata in casa, picchiata e drogata per arrivare al loro obiettivo. Possono essere chiamati genitori? Povera ragazza h - X Vai su X
Picchiata, presa per i capelli, colpita con calci in faccia, e in almeno due occasioni costretta a subire rapporti sessuali con la forza. Con l’accusa di maltrattamenti e violenza sessuale... Leggi tutto - facebook.com Vai su Facebook
Picchiata, drogata e costretta ad accettare un matrimonio combinato in Bangladesh: arrestati i genitori - Rimini, solo sfruttando il desiderio dei familiari di una maternità immediata è riuscita a ottenere il permesso di rientrare temporaneamente in Italia ... Scrive msn.com
Picchiata e drogata, costretta dai genitori a sposare un connazionale. Arrestati i genitori a Rimini - Costretta ad assumere farmaci propedeutici a favorire una gravidanza e calmanti, al fine di fiaccare la sua volontà ... Da msn.com