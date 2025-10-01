Picchiano e drogano la figlia per costringerla a sposarsi | genitori arrestati

Articolo in aggiornamento Avrebbero picchiato e drogato la figlia, appena maggiorenne, pretendendo che accettasse di sposare un parente nel loro Paese di origine, il Bangladesh. Per questo motivo due genitori, entrambi di origini bengalesi, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo di Rimini con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, costrizione e induzione al matrimonio. Al momento, marito e moglie si trovano ai domiciliari. I reati sarebbero stati commessi all'estero, per cui il provvedimento restrittivo è stato disposto su richiesta del procuratore di Rimini Davide Ercolani con istanza di procedimento del ministro della Giustizia, Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Picchiano e drogano la figlia per costringerla a sposarsi: genitori arrestati

In questa notizia si parla di: picchiano - drogano

Picchiano e drogano la figlia (maggiorenne) per costringerla a sposarsi: arrestati i genitori - È accaduto a Rimini, dove una madre e un padre sono stati arrestati dai carabinieriper ... Scrive msn.com

Picchiano e drogano la figlia per costringerla a sposarsi - Due genitori sono stati arrestati dai carabinieri di Rimini per aver costretto la figlia poco più che maggiorenne ad accettare un matrimonio combinato in patria, in Bangladesh, ma anche per averla seg ... Lo riporta msn.com