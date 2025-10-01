Picchiano e drogano la figlia appena 18enne per costringerla a un matrimonio combinato | arrestati due coniugi

Due coniugi di 42 e 55 anni sono stati arrestati a Rimini con l'accusa di aver picchiato, segregato in casa e drogato la figlia appena maggiorenne per costringerla ad accettare un matrimonio combinato in Bangladesh, suo Paese d'origine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

