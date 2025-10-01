Picasso Chagall Modigliani | lezioni d’arte agli anziani nell’Rsa
Campi Bisenzio (Firenze), 1 ottobre 2025 - L’arte entra all’interno dell’ Rsa La Mimosa di Campi Bisenzio, gestita dal Consorzio Zenit, con il progetto “Tutto è arte, se lo dice l'artista!”, un percorso culturale e creativo al via domani mercoledì 2 ottobre che unisce la riflessione teorica sull’arte del XX secolo alla pratica artigianale, coinvolgendo in prima persona gli ospiti della struttura. Il progetto si articola in due momenti complementari: una serie di incontri a cura della storica dell’arte Valeria D’Ambrosio, dedicati alla scoperta delle sperimentazioni delle avanguardie europee; e una parte laboratoriale guidata da Eleonora Fabretti, che accompagnerà i partecipanti in attività artistiche ispirate ai temi trattati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
L’invisibile prende forma nella mostra “Fuori dai confini della realtà. Tra Klee, Chagall e Picasso”
