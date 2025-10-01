Picanello tra discariche abusive e disagi per i residenti | Il Comune intervenga

Nel quartiere Picanello continua l’abbandono abusivo di rifiuti nonostante la presenza di un’isola ecologica e cartelli che segnalano divieti e sanzioni. A denunciarlo è la deputata regionale del Partito Democratico Ersilia Saverino, che raccoglie le proteste dei residenti.“Il quartiere è oggetto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it