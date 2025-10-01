Piazza San Marco | il duetto di Annalisa e Marco Mengoni che trasforma l’amore in poesia urbana

Piazza San Marco diventa metafora di un amore fragile e moderno nel nuovo duetto di Annalisa e Marco Mengoni. Piazza San Marco non è solo il titolo del nuovo singolo di Annalisa e Marco Mengoni, ma anche il cuore simbolico di una ballad che racconta l’amore disilluso con una scrittura intensa e visivamente potente. Pubblicato il 5 settembre 2025, il brano si è subito imposto come uno dei più evocativi della stagione, grazie alla sua capacità di trasformare frammenti emotivi in immagini poetiche e universali. Un testo che racconta l’amore sospeso. Il brano si apre con un’atmosfera cinematografica: “Vento da est e freddo”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

piazza san marco duettoBaglioni a Venezia per i 40 anni de La vita è adesso. Il Grand tour apre da Piazza San Marco - Claudio Baglioni sceglie Piazza San Marco per il via, a giugno 2026, della serie di concerti del suo "Grand Tour La vita è adesso" ... Da metropolitano.it

piazza san marco duettoAnnalisa e Marco Mengoni per la prima volta insieme nel singolo “Piazza San Marco”: testo, video e significato della canzone - Annalisa e Marco Mengoni insieme per la prima volta in "Piazza San Marco": una romantica canzone d'amore che parla di tossicitià e bugie. Scrive superguidatv.it

