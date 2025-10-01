Piazza Rucellai via vai di camion e furgoni I residenti | Rumori e smog siamo stanchi

Camion, furgoni, clacson, rumore e caos ogni mattina: è questa la realtà quotidiana con cui devono convivere residenti e commercianti di via della Vigna e piazza Rucellai, in pieno centro storico di Firenze. Una situazione diventata, a detta di tutti, "insostenibile", tanto da spingere i cittadini a scrivere direttamente alla sindaca, al comandante della Polizia municipale e all’assessore alla Sicurezza. "Ma, finora, nessuna risposta e nessun intervento concreto", dicono. Ogni giorno, Piazza Rucellai si trasforma in un parcheggio selvaggio per i mezzi di carico e scarico, spesso di grandi dimensioni, che arrivano nelle prime ore della mattina per rifornire i negozi della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piazza Rucellai, via vai di camion e furgoni. I residenti: "Rumori e smog, siamo stanchi"

In questa notizia si parla di: piazza - rucellai

