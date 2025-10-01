Piazza Dante torni ad accendersi la luce per ogni nuovo nato all’ospedale

L’APPELLO. L’opera di Garutti rimossa durante i lavori. La lettera di una mamma: «Si ripristini». Il Comune: «La scomparsa dell’artista ha rallentato l’iter, ma il progetto è da promuovere». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

«Piazza Dante, torni ad accendersi la luce per ogni nuovo nato all'ospedale» - Funzionava così: un pulsante era premuto dai neogenitori, collegava dal 2000 la sala parto degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo ai lampioni della piazza del centro cittadino facendoli accendere in un ...

