Piase Festival - Legnago

il 5 ottobre 2025.PIASE ACTIVE h. 9:00-12:30Alla scoperta di Legnago fra i Veneti Antichi e il paesaggio agroindustriale a cura di Az. Agricola Casa Clelia, Cantina Annafrancesca, Fondazione Fioroni ed Ecomuseo Aquae Planae.Una pedalata alla scoperta del paesaggio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Piase Festival - Minerbe

Piase Festival - Roverchiara

